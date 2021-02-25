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GD屢與日韓女星傳緋聞

2021-02-25 列印
■GD與李珠妍經常在網上放閃。
■GD與小松菜奈因拍廣告傳撻着。
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　　GD出道人氣一直高企，在圈中他亦大受日韓兩地的女星歡迎，他曾先後與日籍韓裔女星水原希子及日本女星小松菜奈傳出緋聞，但GD從沒承認戀情。

　　到2017年開始，GD多次與女星李珠妍傳緋聞，昨日在GD爆出新戀情之前幾小時，李珠妍在社交網上載一套美劇截圖，對白是：「只要下定決心享受的話，總會找到值得享受的東西。」被懷疑是否知道GD的消息而有所暗示。

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