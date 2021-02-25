﻿TVB與三大唱片公司正式破冰 曾志偉：最緊要雙贏！

無線（TVB）在09年因版稅問題與四大唱片公司關係破裂，曾志偉上任TVB副總經理（綜藝、音樂製作及節目）後，召何麗全回巢掌管音樂節目，極速與三大唱片公司（環球唱片已收購EMI）重修舊好。TVB協辦的IFPI「音樂永續 樂壇同享」計劃記者會，昨於將軍澳電視城舉行，曾志偉與何麗全和各大唱片公司高層正式破冰聚首一堂！



與無線（TVB）關係冰封11年的環球唱片大中華區（香港）董事總經理黃劍濤（Duncan）、華納唱片董事總經理Gordon、Sony Music大中華區董事總經理陳國威、IFPI國際唱片業協會（香港會）、香港音像聯盟、各音樂品牌代表及歌手，昨日均有出席記者會。



曾志偉、何麗全在台上與三大唱片公司高層合照正式「破冰」，華納歌手林欣彤（Mag）、Sony Music歌手葉巧琳和環球歌手李幸倪（Gin Lee）等均有亮相支持。志偉致辭時多謝業界及歌手支持，作為香港的電視台要全力支持「音樂永續」計劃，無得退縮，希望更多音樂和歌手能在不同節目出現，這一年業界大受疫情影響，希望這行動發放正能量！



「令樂壇百花齊放」



曾志偉說：「希望今日TVB跟同業、唱片公司同心協力再次重新出發，推動樂壇，令樂壇百花齊放！」志偉強調星夢歌手亦會經常來唱好歌，與更多歌手合作。負責管理音樂節目的何麗全亦表示，很開心同業支持！



志偉受訪時表示很開心，等了11年，個個都是老友，可說一拍即合，互相需要，亦收到很多朋友來電支持，包括張學友。問與洽談多久才破冰？他說：「唔使點傾，最緊要雙贏，大家共同目的都是對樂壇好。疫情下大家綁手綁腳，尤其新晉歌手需要平台宣傳。合約細節沒怎樣傾就嚟，沒甚麼大不了，一個電話，大家就話『得啦得啦』。」



續辦《聲夢》 《勁歌》調時段



掌管星夢娛樂的何麗全強調不會忽略星夢歌手，只欠一兩位歌手未會面，他們都說不擔心其他歌手入來，有競爭才進步。問到有否向星夢歌手派「定心丸」？曾志偉笑說一人一盒食完就冇，又指會增加更多音樂節目，《勁歌金曲》會調到更好時段播放，至於被煞停的《聲夢傳奇》一定會做，會請更多業內人士參與當導師和評判，「閉門選沒意思」，賽制要盡善盡美。至於會否請老友譚詠麟？曾志偉笑指對方不出名，是否請鄧智偉回巢？他說不止對方，會與不同創作人合作。IFPI香港會主席陳志光致辭時透露，參加政府「創意香港」贊助「音樂永續」計劃的唱片公司及音樂品牌共55間，為業界創造超過800個本地外判職位。



昨日出席的星夢「一哥」周柏豪暫未與新高層會面，他說：「一哥是別人標籤，沒甚麼一二三哥。」他說《勁歌》頒獎禮百花齊放對各方是好事；星夢「一姐」菊梓喬亦指與不同歌手交流是好事，對於被指失勢，她表示暫未有也不擔心，並稱一向不是「一姐」。吳若希則避談被指勢重奪「一姐」位置一事，但自稱與姓何的人有緣，並仍在洽談續約事宜。



