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﻿入圍爭金球獎 《艾蜜莉》捲賄選疑雲

2021-02-25 列印
■Lily Collins憑《艾蜜莉》角逐視后。
■HBO劇集《催命嬌娃》未獲提名。
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　　國際影視界年度盛事、美國金球獎頒獎禮獎將於香港時間下周一舉行，獲提名角逐最佳劇集及最佳女主角獎的Netflix人氣作品《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris），被外國傳媒報道指有賄選嫌疑！

　　報道指《艾蜜莉》的製作人，在前年曾邀請舉辦金球獎的荷里活外國記者協會（HFPA）成員豪遊巴黎，入住每晚房租高達1400元美金的巴黎半島酒店，有獲招待者形容獲「帝皇、皇后式」招待。另外，由黑人演員主演的佳作《催命嬌娃》（ I May Destroy You）及《誓血五人組》（Da 5 Bloods）未獲提名，被指有欠公平。

圖：網上圖片
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