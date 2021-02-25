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﻿與沙律爆粗辱罵網民父母 吳保錡學紅星停工不退團

2021-02-25 列印
■沙律當日亦有幫口鬧網民。
■吳保錡負面新聞纏身。
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　　被揭未與之前女友分手撻着「沙律」張沛樂的男團ERROR成員吳保錡，感情生活混亂，其後不堪被取笑貌似八両金及遭質疑「呃蝦條」，竟與沙律在直播中爆粗辱罵網民父母，露出趕客「真面目」後「潛水」多日。

　　吳保錡前晚在社交網發長文，似效法以往犯錯的紅星自行宣佈暫時停工，稱「反思好多晚」發現自己「說話無尊重過人」，雖然「願意承擔責任」，但暗示不會退團。而經理人花姐和ERROR隊友均有鼓勵吳保錡。
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