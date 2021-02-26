鄭世豪謝文欣盼牛年合作 ﻿BINGOBOP﻿﻿恨歌而優則演﻿

「天盟娛樂」一班藝人BINGO成員關嘉敏（Carman）和陳康琪（Odilia）、BOP天堂鳥成員葉灝基（Gordon）、許俊豪（Lincoln）和歐喬鋒（Tyrese） 、鄭世豪和謝文欣趁住踏入牛年，約埋食泰菜賀大家新一年齊齊撈到風生水起！講到新年願望，七位想繼續唱好歌外，拍檔主持多年的鄭世豪和謝文欣想再有其他合作，而BINGO和BOP就恨到出口想演戲。 撰文：杜淑霞



攝影：張詠森 服裝：iBLUES(Carman)、Dmop(Odilia) 場地：泰泰



世豪和謝文欣之前拍檔主持《勁歌金曲》幾年，去年加入公司的世豪笑謂，「我有啲遺憾，出歌方面冇得同師姐謝文欣合作，2021年希望同到佢合作。」期待今年有機會拍劇的文欣，亦想跟世豪做對手戲，仲衝口而出話：「做父女啦！」其實兩人年紀只差13年，搞到世豪唔知好嬲定好笑，唯有搞鬼話：「咁你叫聲爸爸先啦！」



Carman和Odilia異口同聲認為鼠年參加《全民造星III》大豐收，對牛年發展好有幫助，Odilia說：「完咗《造星》後，想將唱歌能力再提升，希望BINGO有啲跳唱歌可以一齊再玩，嚟緊我哋會翻唱夢劇院嘅《天生一對》（IFPI「音樂永續樂壇共享」計劃），今次重新編曲比較輕快。」而近期兩人會努力搞好網上頻道外，亦想多在戲劇上演出，Carman說：「我2021年希望可以成為演員，可以有多啲唔同嘅演出機會，無論係電影或者電視劇方面，參加《造星》之後，自己都有寫吓啲Rap，可以出番首屬於自己嘅Rap歌。」



Gordon和Tyrese鼠年都升呢做老闆，Gordon開了外賣食店，準人夫Tyrese就搞園藝，Tyrese說：「多咗個身份，多咗個責任，要再勤力發憤啲，所以大半年前喺網上搞園藝服務，本身屋企人有做開，自己做比較年輕路線。」去年考了健身教練牌的Lincoln，牛年亦有意加入老闆行列，「做開間健身室有叫我入股，幫手做啲宣傳嘢，都會考慮吓。」演藝工作方面，三子除了參加IFPI「音樂永續樂壇共享」計劃翻唱郭富城《狂野之城》和黎明《今生不再》外，亦好恨演戲，Gordon說「簽咗邵氏，希望劇集同電影有新發展，除咗唱歌跳舞之外，演戲係另一個層次。」



