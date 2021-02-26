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燦烈@EXO道歉不提偷食

2021-02-26 列印
■燦烈發表長文後再度捱轟。網上圖片
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　　韓團EXO成員燦烈去年10月被前女友爆料，指他在拍拖三年期間出軌逾十次，燦烈即「潛水」未有回應，大批Fans要求他退團。

　　事隔四個月，燦烈前晚終在社交網撰長文稱：「首先對已等待很久的Fans道歉，很抱歉引起大家的不快。」但未有提及被指偷食事件，再度惹來Fans炮轟不敢面對指控和欠誠意！

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