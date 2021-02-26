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《造星》帶挈工作機會 陳葦璇獲斟拍幾個廣告

2021-02-26 列印
■陳葦璇和李浩軒在活動發揮運動細胞！
■陳葦璇在《本日終了》MV中，上衣造型似綾波麗的戰鬥服。
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　　陳葦璇（Kira）昨日和李浩軒齊出席公開活動，他們表示因參與《全民造星III》而多了觀眾認識，亦多了客戶找他們工作，獲亞軍的陳葦璇忙於宣傳新歌，最近更有數個廣告洽談中。

　　李浩軒則表示，早前首次演出由任賢齊和鄭伊健主演的電影《大Project》，飾演輕度智障角色，與小齊有不少對手戲，雖然感到壓力，但很感謝小齊在片場不時教他做戲，李浩軒期待該片可盡快上映，最近亦正忙製作新歌，希望下月可以推出。問陳葦璇想不想拍戲？她說較想做綜藝節目和主持，笑言對自己的素顏很有信心，不怕在節目中落妝！

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