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[email protected]否認曾欺凌同學

2021-02-26 列印
■Lia的事務所擬循法律途徑追究謠言。網上圖片
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　　昨日有網民指一位2000年出生的韓國偶像女團成員，求學時曾借錢不還，更對不喜歡的同學惡言相向，該女團出道時，有網民在網上留言指責該名偶像後，遭其事務所控告誹謗，令涉事網民大受打擊欲輕生！另有網民推測，涉事女團偶像可能是ITZY成員Lia，她的事務所隨即代她否認，並稱會以法律行動追究謠言。

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