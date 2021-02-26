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盼盡快通關外遊 ﻿蕭正楠﻿﻿封老婆做「廚如」﻿

2021-02-26 列印
■蕭正楠示範加酒拋鑊，即時火光熊熊！
■翠如被爆在家負責煎年糕。網上圖片
■陳庭欣細看蕭正楠的刀功。
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　　蕭正楠昨出席myTV SUPER節目《Testing Menu》記者會大展廚藝，並笑指老婆黃翠如是「廚如」！

　　蕭正楠昨日與陳庭欣等出席記者會，期間大顯刀功和廚藝，拋鑊時火光熊熊，看來有板有眼！

　　問到學到新菜色有沒有煮給老婆黃翠如吃？蕭正楠笑指翠如最近升級為「廚如」，新年期間所有的年糕由她來煎！蕭正楠在節目中跟師傅學煲迷你豬腳薑，他強調只是學煮法，幾時生仔派豬腳薑則未知，說要看緣份，他和翠如均抱隨緣心態，目前只想盡快通關出埠旅行！

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