泳兒李靖筠牛年努力做好歌 ﻿洪卓立曾樂彤艾妮﻿﻿望多演戲﻿

「英皇娛樂」的泳兒、洪卓立（Ken）、曾樂彤、李靖筠（Gladys）和艾妮（Elly），雖然鼠年受疫情影響，但幸好有大公司支持，依然有不少工作機會。展望牛年，他們都各有願望，泳兒和Gladys想在音樂方面有更多新嘗試； Ken、曾樂彤和艾妮除了音樂外，亦想多點演戲機會。



撰文：杜淑霞 攝影：梁志明







泳兒去年推出的「溝渠系列」反應好，計劃今年繼續玩暗黑，「本身出EP，o依家可能會出大碟，我自己都好開心，如果可以將所有暗黑歌曲，擺晒喺一隻碟入面，有少少似concept album都幾好，我冇乜做過，好值得紀錄低。」而Gladys牛年一樣有新嘗試，「想從新塑造自己音樂，之前啲嘢開始重複，上年我好畀心機去分析自己嘅強弱，希望今年可以運用到出嚟，可以攞到個平衡，歌曲chill同舒服得嚟，又容易入口。」



入行一年的Elly，牛年最想不再翻唱有自己歌，更想挑戰虐心類型歌曲，「我唱慘情歌應該好拿手，因為自己好鍾意聽。另外，我好想拍古裝劇，自己好鍾意睇，好似《延禧攻略》，好想挑戰吓，演戲對唱歌都有幫助，感情會投入啲。」至於曾樂彤除了做好音樂，亦想繼續向演員路進發，「入行之前係諗住做演員，劇就拍過，但係電影未試過，希望快啲有機會，但歌當然會照出。有得演丫鬟都得，唔會揀擇角色同對手，不過林依晨係我偶像，合作可能係好遠嘅事。」去年首度返內地拍古裝劇的Ken，吊威也時驚覺自己有畏高症，除了令動作失敗要替身補上外，返港出席《勁歌》頒獎禮，在高台演唱時亦緊張到出晒汗，所以牛年好想再挑戰克服到高空工作，「希望等到佢哋話，會突然唔驚嗰日囉！」另外他亦想挑戰更多不同類型角色，「好多戲冇試過，連新人必經嘅鬼片，我入行10年都冇試過。」



