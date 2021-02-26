為家人瞓覺照戴口罩 ﻿陳豪離港﻿﻿靠錫mon解相思﻿

陳豪 （阿Mo）最近在《陀槍師姐2021》演「懵Sir」，但現實中他絕對精明，錫老婆仔女並非單靠搵錢養家，疫情下出席公開場合外科口罩永不離面， 連在家瞓覺也全程戴住，為保護家人幾辛苦都冇計。不過即將要到內地為新劇《白色強人II》開工的他，首次跟家人長時間分隔兩地，他預計同家人視像會狂錫個mon解相思。撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 服裝：中藝、Theory



阿Mo在01年拍過《陀槍師姐III》 演大奸角「陳耀揚」，今次再拍同系列變成可愛阿Sir，不過他認為仲難演，「喜劇其實好蝦人，一多就over，一少就唔足夠，好靠演員摸到觀眾嘅路線同笑點。」但幸好拍住默契十足的宣萱，「佢係個好照顧身邊所有人嘅人，一個大好人，佢今次仲教我化妝同美容，又幫手畀意見啲新人。」



提到早前在《萬千星輝頒獎典禮》全程戴口罩獲讚，阿Mo認為這是最基本可做到，「冇人怪你做多，只有怪你做少，喺呢個時間防疫意識係緊要。你話我謹慎，我其實唔止㗎！我連瞓覺都戴住，喺屋企都戴住你咪知道囉！因為我拍戲有好多人，又成日周圍去，我唯有返屋企就換個新嘅口罩，全程戴住除咗食嘢。」但仔女有時會話：「爹哋好耐冇見過你個樣。」但他有將防疫意識灌輸給小朋友，令他們乖乖戴口罩，「對細路仔要當佢大人咁對待，要同佢解釋發生咩事，點解唔使返工返學，咁佢哋就唔會扭計。」



早前陳茵媺貼出細女Camilla見到爹哋即咀mon的得意相，原來有機會案件重演，因阿Mo在3月要去深圳拍《白色強人II》，要隔離而逗留時間特別長，「計埋拍要逗留兩個半月，冇試過咁耐冇見佢哋。」平日跟家人黐到實的他，已預告畀小朋友知，「要早啲講畀佢哋聽，知道幾時要走心理壓力冇咁大，好似睇電視睇多5分鐘，唔好即刻熄咗佢，畀啲時間佢哋準備吓。佢哋梗係話爹哋唔好走，見你出門口就話爹哋你走啦！哈哈！到時唯有靠視像囉！」笑他到時仔女瘋狂錫mon之餘，他可能錫得最勁，他點晒頭：「無錯呀！」



