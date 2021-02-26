《逃獄兄弟》用逃獄做題材，飾演囚犯「新丁」嘅栢天男喺監倉慘被虐打，除咗被壓落地，用磨尖咗嘅牙刷拮手指、扯頭髮欺凌外，仲被譚耀文以鐵鎚隔着木板大力毆打心口，另沖涼時，被張建聲入去揸下體。導演明「醒」Adam，麥浩邦笑住解釋說，「因為入獄前佢係一位年輕才俊，佢咁高大靚仔，最有說服力。」
Adam坦承係拍戲以嚟最大考驗一次，但見每位男演員都咁有勇氣，惟有豁咗出去，「我相信佢哋個個都會錫住我，唔會打面……咁多！最難忘拍『心口碎大石』場口時，我叫譚耀文唔好留力，咁先拍到有火花；而拮手指嗰幕戲，意外地變咗假戲真做，真係刺傷流血，痛到我發惡夢，重現呢個畫面。」
至於張繼聰及張建聲異口同聲大讚Adam身形最掂，張建聲笑說：「嗰場栢天男沖涼戲，我要入去搞佢，『甩』過佢八筒（腹肌），我個Body同佢冇得鬥呀！」對此，Adam笑說：「你哋個個都咁有型，我只好攝位去證明自己啦！為咗拍呢場戲，我狂操肌，仲要係咁食蛋白質。」片中阿聰反而係人生最肥時期，體重接近200磅，睇返肥佬跑姿連自己都唔認得，而他最驚一幕係逃獄時吊喺一樓高嘅道具通風管，因為重量問題，風管頂兩邊擺動好牙煙，真係拍緊有血有汗嘅辛苦戲。
採訪：方騫平 攝影：譚壹致 場地：JAS Party&Studio
髮型：[email protected] Aveda(張繼聰)、[email protected] salon de Lotus(栢天男)、Simm(張建聲) 化妝：PinkyKu(張繼聰)、 Rainbow @ Annie G. Makeup(栢天男)、Yvonne (張建聲)