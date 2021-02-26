孔劉《寂靜》拉隊征月 全智賢《朝鮮》箭射喪屍

全智賢昨日未現身發佈會，導演金成勳在會上大讚她是好演員，首日拍攝就感受到她為何可以紅足20年！
孔劉、裴斗娜及李準合演的新劇《寂靜之海》亦首度公開劇照，該劇改編自同名短篇科幻驚慄電影，以未來為背景，講述一隊精英太空人在糧水不足下，為回收神秘樣本遠征月球！裴斗娜在發佈會透露，「拍攝時要想像佈景、基地、月亮，大家一邊感嘆一邊拍攝呢！」
新冠肺炎疫情未受控，派對房間被視為播疫高危處所，在限聚令下不准營業，但本報日前揭發觀塘有工廈內的派對房間暗中出租，引起爆疫關注。前晚警方掩至該工廈派對房間，揭發有人違例營業，當場票控五名違反限聚令男女...
2021-02-26
東海又見美方的軍事小動作！美國太平洋艦隊發佈周三海軍阿利伯克級驅逐艦「柯蒂斯·威爾伯號」（DDG-54）通過台灣海峽。據美方表示，彰顯美方對印太地區的承諾。中國解放軍表示堅決反對，指美方是刻意破壞地區...
2021-02-26
俄羅斯超模沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova）周三獲聯合國人口基金會任命為健康親善大使。她將向全球宣揚有關消除月經歧視的訊息，推動關於女性生理和性健康問題的正常討論，致力消除有關月經的歧視、禁忌和污名化。 沃迪亞諾娃和聯合國人口基金會將合作，致力女性賦權，使女性不必再遭受身體歧視。 目前居於法國巴黎的沃迪亞諾娃說：「長久以來，社會都把女性月經和女性健康問題視為禁忌或羞恥。現在是我們的責任，培養正確觀念，重新定義何謂正常。」她指出：「月經是正常的人體功能。作為聯合國人口基金會的親善大使，我將推動建立一個不再需要為此做解釋的世界。」 聯合國人口基金會總監卡內姆表示：...
2021-02-26
據《星島地產網》報道，屋苑再錄用家市價承接，利嘉閣首席分區董事溫錦駒表示，將軍澳維景灣畔16座低層F室，面積約549方呎，兩房間隔，坐向東南，望內園，以910萬沽出，呎價16576元，屬市價水平，買家...
2021-02-26
美國股市周四早段受科技股拖累下滑，杜指曾挫逾200點，納指挫1.5%。分析師指出，儘管聯儲局主席鮑威爾「出口術」，淡化市場對美國通脹之憂慮，但美國債息高企情況仍未改變，持續不利股價累積升幅已不少的增長...
2021-02-26
日聯今午開鑼，揭幕戰由應屆聯賽和天皇盃雙料盟主川崎前鋒，主場迎戰前季日聯冠軍橫濱水手。主隊新貴翼鋒三笘薰剛仗超級盃梅開二度領軍捧盃，延續上季令人驚喜的表現，今仗勢助前鋒取開門紅，主勝萬勿錯過。 ...
2021-02-26
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
被封為「現代韋小寶」的鄧兆尊一直鍾意三人行，不過自去年撻着年幼10多歲的「G奶中女」陳小姐後，便撇低跟他超過廿年的「大婆」Carmen和「二奶」Cherry（車厘子），仲帶埋陳小姐上節目，可見新歡地位...
2021-02-26
全球各地加快接種疫苗，務求早人一步，走出新冠肺炎瘟疫的陰霾，待人們抗疫力提高，各國將急不及待通關，隨之而來，是一場環球競賽，爭奪停止出行逾一年的國際旅客，香港不能慢人一步，是時候做好部署，推出吸客大法，不能有任何差池。 新年度《財政預算案》預留七億六千多萬元，支持旅發局，以重振旅遊業，同時亦預留九億三千多萬元提升旅遊資源。動用如此巨額公帑，在於本港面對一場許勝不許敗的競賽，疫情前香港有多受旅客歡迎也好，訪港人數有多高也好，已是往績，經歷疫情洗禮，國際遊客會重新審視各地的吸引力，本港不能大安旨意，必須摒棄食老本的心態，從頭部署，打好這一場爭客戰。 隨著環球打疫苗發生效用，積累...
2021-02-26
年初三投注額勁且破紀錄，上季因限制入場人數，投注額急降，但今年是破了前年紀錄，且是多了幾個百分點。馬會高層說有驚喜，但老張說一點也不奇，雖然入場人數只得幾百人，比上年更少，但經過一年半閉門作賽，幾乎所有馬迷都已慣了網上或電話投注，只要有途徑入錢到投注戶口就可。 但投注額上升明顯是因為今年港人無得外遊了，以往必有幾十萬人，甚至百萬人於新春不留港。即保守估計，每年必有一兩成馬迷不在港而無法下注，今季留港，加上盡量留於家中不作無謂拜年，更有意欲下注了。 至於年初十賽馬頭場，大熱門是意頭馬「發財好市」，此駒於九月初開鑼日於草地初出被捧成三倍大熱門而跑第三，久休五個月，配潘頓而初跑泥...
2021-02-26