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孔劉《寂靜》拉隊征月 全智賢《朝鮮》箭射喪屍

2021-02-26 列印
■全智賢扮演女真族後裔。
■全智賢執弓站在屋頂甚有型。
■孔劉等《寂靜》演員的太空人造型曝光。
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　　Netflix昨日在韓國舉行發佈會，介紹多套今年在當地上映的作品，全智賢主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》公開新劇照，可見她包着頭巾、背着弓箭，看似準備打喪屍的戰士Look。全智賢在劇中飾演北方女真族後裔雅信，該族族人擁有將人變成喪屍的生死草秘方。

　　全智賢昨日未現身發佈會，導演金成勳在會上大讚她是好演員，首日拍攝就感受到她為何可以紅足20年！

　　孔劉、裴斗娜及李準合演的新劇《寂靜之海》亦首度公開劇照，該劇改編自同名短篇科幻驚慄電影，以未來為背景，講述一隊精英太空人在糧水不足下，為回收神秘樣本遠征月球！裴斗娜在發佈會透露，「拍攝時要想像佈景、基地、月亮，大家一邊感嘆一邊拍攝呢！」

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