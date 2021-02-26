﻿風騷拖G奶新歡母女配眼鏡 鄧兆尊享受「偽親子遊」

被封為「現代韋小寶」的鄧兆尊一直鍾意三人行，不過自去年撻着年幼10多歲的「G奶中女」陳小姐後，便撇低跟他超過廿年的「大婆」Carmen和「二奶」Cherry（車厘子），仲帶埋陳小姐上節目，可見新歡地位超然！日前兆尊又攬陳小姐去銅鑼灣行街，同行仲有疑似新歡的十幾歲囡囡。當日兆尊搭實女友睇家品，又笑瞇瞇陪「繼女」企埋一邊等，再護送兩母女上電車後，先一支公行去配眼鏡，其間戴住副Colorful驗光試鏡架的他仲唔覺意賣萌O添！



去年9月，鄧兆尊被目擊陪「新三奶」陳小姐去養和醫院，因為全程對女友呵護備至，旋即惹來陳小姐大肚傳聞，事後兆尊澄清對方只是扭親隻手，更斬釘截鐵否認：「我唔會畀意外發生！」為公平起見，他揚言不會跟任何一位女友結婚或生B，亦講到明自己好憎細路。然而，得寵的陳小姐育有兩名小朋友，兆尊都愛屋及烏，不介意拍拖帶埋「繼女」出街做電燈膽，雖然他承認做「繼父」有壓力，但同小朋友尚算相處得來。



陪逛笑晒



日前《頭條日報》記者於怡和街撞到兆尊一拖二，與陳小姐及年約13、14歲的疑似「繼女」一齊Shopping。當日下午4時許，3人在車來車往的大馬路旁，沿住鐵欄行返上行人路，兆尊全程Sweet爆搭實女友膊頭，身穿衞衣襯牛仔褸、攬住個公文袋的「繼女」就尾隨。其間，陳小姐似乎於經過的雜貨攤目及中啲嘢，於是兆尊和「繼女」陪她行返轉頭睇家品，等待過程中他都冇詐型，仲好Enjoy咁笑到瞇瞇眼，結果都係揀唔啱。送完兩母女上電車後，兆尊就一支公行向希慎廣場方向，途徑報紙檔又買了一本漫畫書，之後邊行去渣甸街邊低頭刨書。



萌配眼鏡



入到眼鏡舖後，本來兆尊都戴住口罩揀眼鏡，未幾從驗眼房走出來，戴住副鮮黃、鮮橙驗光試鏡架的他，已將口罩拉低至下巴位置。53歲的兆尊手執漫畫書，好Cute咁頭側側向街外「裝裝」吓，好快便配啱度數，仲同店員有講有笑。不過兆尊開始有啲抗疫疲態，他不單止徒手掩鼻和嘴，更多次大大力捽到鼻哥都紅晒，雖然睇落爽歪歪，但隻手冇消毒又周圍摸，好易「中招」！隨後畀完訂金，兆尊戴番好個口罩離開，然後繼續低頭邊睇漫畫邊行返屋企。



採訪：梁志明