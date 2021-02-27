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張致恆被追債疑遷居失聯

2021-02-27 列印
■張致恆與女友在前年9月「奉子成婚」。
■張致恆不是在社交網分享生活照。
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　　現年36歲的張致恆（Steven）與圈外女友歐燕雯前年「奉子閃婚」，其後被踢爆「周圍借錢」及「一腳踏五船」等醜聞，星途盡毀。

　　Steven早前曾被馮鎵瀠（Naomi）在社交網公開指控欠債不還；婚後育有兩子的Steven，上周仍於社交網分享一家四口照片，但昨日被爆元朗村屋住所門外，遭貼街招追債，有街坊指近期沒見過Steven與家人在該處進出，疑他們已搬離，而Steven以往的手機號碼亦已停用。

圖：資料圖片

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