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靚佬湯幫派拉蒙串流平台搶客

2021-02-27 列印
■靚佬湯擔演的《職業7》將在串流平台上架。
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　　著名電影公司派拉蒙（Paramount）昨日宣佈，將於下月推出串流平台Paramount Plus，但新片並非同步在戲院及串流推出，而是縮短新片上畫3個月後在串流平台上架的「時差」，改為30至45日後上架，而湯告魯斯的大作《職業特工隊7》（Mission:Impossible 7）及《無聲絕境2》負責打頭陣，他主演的《壯志凌雲：獨行俠》及《變形金剛7》等大作亦會陸續可供點播，與其他串流平台搶客！

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