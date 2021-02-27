自爆性格不合撇老外男友 靠40吋逆天長腿吸桃花﻿楊柳青﻿﻿﻿

大年初三情人節，「Sexy女神」楊柳青（Wiyona）向本報自爆失戀，當天她親率「桃花團」成員鄧洢玲（阿旦）、《全民造星III》十強之一李靜蓮 (Alina)及林子超（Andy）到著名玄學家陳定幫佛堂祈福兼行桃花運。穿上高衩、短身旗袍嘅楊柳青及Alina鬥晒逆天白滑長腿，好搶Fo，而阿旦嘅E cup身形，玲瓏浮凸盡展曲線，索呀！楊柳青坦承：「女仔身形靚，就有條件揀個好對象啦！」 採訪：方騫平



憑TVB劇集《解決師》彈出嘅楊柳青，32B Fit爆身材勁吸睛，火辣辣引到老外男友把持唔住，喺銅鑼灣街頭上演攬啜激嘴畫面！可惜熱戀過後，楊柳青以性格不合提出分手，結束兩年情。回復單身的她，今年更加需要桃花。



「人愈大愈唔識得拍拖」



當天楊柳青閉目雙手合十，帶住「桃花團」成員繞着桃花順時針行咗3個圈，其間仲刻意用手肘觸碰到桃花枝嚟「攞彩」：「我年年都搵幫幫師傅，佢好準，會畀好多意見我哋，行咗幾年桃花運求人緣及觀眾緣，so far事業運都唔錯，但今年真心希望搵到一位高大威猛，有錢有內在，錫我、甚至愛埋我屋企人、朋友嘅真命天子。不過覺得自己人愈大，愈唔識得拍拖，尤其我同前度有文化差異，有啲問題磨合唔到，惟有同佢提出分手喇！但太傷心喇，失戀好似歷盡滄桑咁，詳情唔想多講。」陳定幫安慰她放心，今年她係會有桃花嘅，只不過行緊「寡宿」，代表想專注事業，未必咁想拍拖住啫。



李靜蓮邱士縉sweet爆



做生意仔嘅阿旦反而落晒閘話唔要桃花：「難得政府放寬番食店及按摩店限制，梗係全力搏殺！」而Alina同MIRROR成員邱士縉（Stanley）拍拖拍得好鬼sweet，o依家努力賺錢就夠：「之前參加《全民造星III》用咗10幾萬，好彩o依家接咗好多job，漸漸搵得返，可能之後我同Manson（張進翹）會有啲合作plan。」至於林子超係楊柳青健身中心拍檔，他簽咗邵氏，拍緊新劇《十月初五的月光》，事業發展得唔錯，有埋桃花就最好。



提到3人變身索爆旗袍美女，楊柳青坦言女仔身形好會加分：「因為做運動會操靚個身形，着衫自然靚，身形好，內在同自信心、成個人嘅氣場都會唔同咗，皮膚、氣色都好啲，條件好，自然有條件揀人啦！」



