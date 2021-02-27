楊受成到賀豪贈巨型龍鳳鈪 湯怡元宵出嫁 麥秋成：愛你一生一世

湯怡和麥秋成昨日在元宵佳節舉行婚禮，因受疫情影響，只能招待約80位親友到場見證，湯怡獲老闆、英皇集團主席楊受成豪贈巨型龍鳳鈪及親臨到賀，湯怡的父母恨抱孫，猛轉她手上的龍鳳鈪，一對新人亦希望待BB滿月時大宴親朋！



湯怡與麥秋成特別選在昨日元宵佳節舉行簽紙結婚儀式，一對新人早上穿上中式禮服進行接新娘儀式後坐花車行大運，其後舉行婚禮儀式，到賀嘉賓包括英皇集團主席楊受成、英皇娛樂行政總裁許佩斯、英皇娛樂藝人管理部總經理Lester、郭富城、小美、Sunny Wong及樂易玲等。



城城：一定要錫老婆



城城到場時開心地稱看着麥秋成長大，亦曾與湯怡合作拍戲，她在《寒戰》飾他的秘書，在新片《斷網》又再合作，他們結婚是開心事，所以一定要來祝賀。問到送甚麼賀禮？城城表示利是較好，問到可會傳授夫婦相處及照顧孩子心得？城城笑言：「他們有孩子了，今天是他們大日子會很忙，遲些見面才開始傾傾做爸爸的心得，那是最開心的，（提點他要錫老婆？）一定要。」



一對新人甜蜜咀嘴



戴上婚戒和兩卡訂婚戒指的湯怡和麥秋成，在下午恩愛亮相晤傳媒，並應傳媒要求兩度咀嘴，相當甜蜜。問到湯怡腹中BB性別，她說遲些才開估，生仔或女都無所謂，秋成就笑言雙胞胎也好！湯怡又爆父母和家人都指她懷胎四個多月，肚子比同期孕婦大。她亦很想親自湊BB，但坐完月隨時要準備復工，麥秋成即緊張地叫她要休息夠才開工，問到會否再追多個小朋友則要看天意，湯怡笑言，驚訝父母轉了龍鳳鈪五、六個圈，寓意他們會多生幾個！



一對新人在婚禮都有落淚，他們坦言有很多感動場面，尤其是對父母的深情講話，望到父母已哭！麥秋成獲父母贈傳家之寶、一枚金戒指；媽媽則在他18歲時已買定金鏈！



待BB滿月大宴親朋



問到「愛的宣言」內容，麥秋成自爆是講「愛你一生一世」，湯怡稱能認識到老公是「每天發夢一般好夢幻」，開心有他出現，讚他有耐性及包容她。婚禮在疫下未能請太多嘉賓出席，麥秋成希望稍後可以擺婚宴，湯怡則想於7月底生完BB修身後才補擺喜酒，麥秋成稱最好是BB滿月一齊擺酒！湯怡被讚婚紗款式甚性感，麥秋成賣口乖笑言「最緊要老婆夠靚」！



一對新人做足傳統儀式，前晚各自上頭，秋成留言感謝家人照顧和厚愛，並上載婚照，湯怡拍攝時尚未見肚，但上圍已明顯升Cup！



