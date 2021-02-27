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湯洛雯笑談「秘嫁」

2021-02-27 列印
■靚湯和譚俊彥投入地玩遊戲。
■郭晉安與譚凱琪齊宣傳新劇。
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　　「靚湯」湯洛雯、譚俊彥（Shaun）、郭晉安及譚凱琪等，昨日齊出席合演新劇《失憶24小時》宣傳活動，靚湯和Shaun玩遊戲時非常投入，玩得甚開心！

　　Shaun在靚湯面前的天燈寫上「Get Married」字樣，疑揭露與馬國明屢傳婚訊的靚湯已「秘婚」，他更笑道：「話唔定已簽紙呢！」靚湯聞言眉開眼笑，稱會「真相大白」，又透露昨日元宵佳節會回家陪媽咪！
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