  • 2021年2月27日 星期六
  • 19º
  • 83%
熱門： 天水圍疫苗陳豪行蹤科興

日報新聞 > 娛樂

蜜運Jennie春風滿面

2021-02-27 列印
■Jennie（中）代表BLACKPINK接受委任狀。
■GD和Jennie被揭秘戀一年。
Previous Next

　　韓國女團BLACKPINK成員Jennie，前日被爆秘戀同門天團BIGBANG隊長G-DRAGON（GD）一年，雙方Fans紛表支持！

　　Jennie昨日與隊友Lisa、Rose及Jisoo現身英國駐韓大使館，出席聯合國氣候變化綱要公約宣傳大使委任儀式。Jennie以短裙示人春風滿面，不斷露出甜笑甚風騷，並代表BLACKPINK接受委任狀，她們其後以流行英語接受訪問。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd