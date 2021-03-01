盛勁為陸煥恆承諾唔會亂搞緋聞 ﻿麥大力恨拍劇﻿﻿想做袁偉豪2.0﻿

因為疫情，麥大力、盛勁為及陸煥恆去年離開航空業轉投娛樂圈，34歲的混血兒麥大力擁有燦爛笑容最有觀眾緣；麥明詩緋聞男友盛勁為人氣最旺；陸煥恆大大隻亦好吸引！TVB正鬧小生荒，三人都好期待有攝位機會，所以向公司承諾會建立正氣形象，檢點私生活，唔會亂搞男女關係。採訪：方騫平 攝影：梁志明



TVB《衝上雲霄大選》得主麥大力、盛勁為及陸煥恆好老友，冠軍麥大力率先獲派明珠台工作，同索女陳約臨做主持，但盛勁為及陸煥恆冇妒忌，不時教大力廣東話，o依家大力進步神速，勉強應付到。



大力鍾意亞洲女仔



做飛機師十年，今年麥大力終於有機會留港陪家人過年，好受女仔歡迎嘅大力自爆從未帶過女仔見婆婆：「因為要先過阿媽嗰關，不過，見過媽咪嘅女仔，一隻手都數得晒，而我鍾意亞洲女仔。」盛勁為形容2020年好得意，有機會轉到行：「希望快啲做到合格演員，趁住TVB小生荒，最好同到喺《衝上雲霄大選》中有接觸嘅馮盈盈一齊演出，咁樣會舒服同開心啲。」陸煥恆指目前生活模式同以前好唔同：「我對呢行好陌生，經過多月訓練先開始習慣面對鏡頭。」大力最想成為袁偉豪2.0：「佢好型又靚仔，而且好真性情，好恨同佢合作，(但Ben畀網民批評係「醜男」喎！)台慶嗰晚我等咗好耐同佢影相，我覺得OK喎，我真係鍾意佢㗎！」



成為公眾人物後，三位型男都唔敢亂搞緋聞影響形象，陸煥恆說：「我哋好乖仔嘅，而且我有女友。」盛勁為笑說：「我都想多女，但真係冇乜，因為冇時間出街，不過，o依家講嘢都會小心啲。」大力認真地回答：「我哋好正經，以前做機師時有道門隔住，唔會有女仔容易埋到身！」



