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與陳山聰分手後生活低調 32歲何超雲極罕晒慶生相

2021-03-01 列印
■何超雲難得在社交網分享生日照，只見她身形fit爆。
■超雲獲好友為她慶生。
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　　賭王何鴻燊三房長女何超雲當年與陳山聰相戀時愛得高調，經常雙雙出席公開活動。不過自從分手後，何超雲變得十分低調，甚少出席公開活動，連在社交網的活躍度都大不如前。

　　2月26日是何超雲的32歲生日，她在社交網開心分享友人為她慶祝生日的相片，相中的她穿著白色針織小背心，盡顯fit爆身形，現場佈置了哈哈笑及白雲圖案的汽球，更獲得好友安排哈哈笑立體蛋糕和士多啤梨蛋糕。雖然壽星女以圖案留言密雲日，但見她心情靚爆，不時笑容滿面。

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