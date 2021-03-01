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熱門： 大拘捕科興疫苗強制檢測黎智英K11 MUSEA

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到爆疫商場出席活動 袁富華唔敢除口罩影相

2021-03-01 列印
■蔡思韵和袁富華出席在K11 Musea舉行的活動。
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　　近日K11 Musea食肆「名潮食館」不斷出現確診個案，商場由昨日開始一連兩日關閉外，商場及租戶員工還需進行病毒測試。蔡思韵和袁富華前晚現身K11 Musea出席《mm2新晉導演計劃2020頒獎禮》，對於該商場食肆出現多宗確診個案，袁富華嚴陣以待，連拍照都沒有除口罩，他說：「知道有確診，所以全程無除口罩，希望感染人士早日康復！」經常與新導演合作的袁富華，坦言未能接受零片酬，因為要應付生活，反而視乎時間和劇本，但大部份質素很好，不過新導演通常遇到問題會在演戲方面，他說：「我多數會提供跟住個劇本角色演繹方法畀佢揀，佢哋有共通點係好肯接受新事物。」

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