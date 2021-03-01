與周星馳胞姐份屬好友 吳孟達早立平安紙 拍自傳遺願未償

「金牌笑匠」吳孟達前日因肝癌與世長辭，終年70歲，達哥生前好友田啟文為其奔波，親赴醫院見最後一面並交代其死訊。據知達哥在2014年因心臟衰竭入ICU，大步檻過的他除了注重健康外，亦立下平安紙，為妻兒生活做好準備。



吳孟達前日不敵癌魔逝世，曾與他合作無間的周星馳，雖有傳二人早年因電影而不和，不過作為多年戰友，星爺一直都有關注達哥的情況，其胞姐周文姬亦曾往醫院探望。田啟文表示已留言給星爺告知消息，但未有通電聯絡，並表示星爺胞姐周文姬以前曾幫達哥打理生意，大家好熟絡，對方到病房時也有問候達哥家人，但沒有深究周文姬是否代星爺來見達哥最後一面，因當時環境好多人。



此外，有傳言指達哥在2014年因心臟衰竭入ICU，經歷過生死邊緣的他注重身體健康，更立下平安紙為妻兒做準備。事關當時現任太太侯珊燕仍年輕、女兒吳楚妮和細仔吳韋侖更是年幼，為免辦理遺產手續繁複及需時，影響到他們的生活。



王祖賢徐若瑄Po相悼念



達哥曾拍過眾多電影作品，他的離去喚起不少集體回憶，TVB昨晚推出一小時直播特輯《無可比擬的演藝泰斗 永遠懷念吳孟達》，並將在今晚播出其代表作《他來自江湖》。



除此之外，不少藝人紛紛在網上發文悼念，王祖賢Po了舊照留言：「達哥，一路好走，阿彌陀佛」。徐若瑄上載了與達哥戴上可愛頭箍的合照，形容對方是「無人能取代的吳孟達」。杜德偉發長文懷念達哥，重提當年兩人在《邊城小子》結緣，其間有一晚氣溫下降至零下11度，達哥貼心安排助手為工作人員買來20多件羽絨；拍攝期間達哥被駱駝用後腿踢碎了右腳的大腿骨，全程要靠枴杖幫助行動，非但沒抱怨，還每天帶傷準時開工，令人敬佩。



片酬低被指「良心藝人」



內地名嘴宋祖德則以《吳孟達，片酬特別低的好演員》為題，大讚達哥是「良心演員」，他發文指：「前幾年我公司準備拍一部小製作喜劇電影，聯繫了吳孟達，問他片酬多少，他開價80萬（在劇組呆十天共收80萬），我以為我聽錯了，會不會是800萬，再次讓影視部總經理核實，確實是80萬，讓我太震驚了。」一直醉心演出的達哥曾說過「100年後，希望觀眾還能記得我」；又曾表示望拍攝一部自傳電影，為自己的故事擔任主角，還有意邀請周星馳、劉德華、田啟文、林子聰等合作，可是隨着他的離世，遺願未能達成，令人惋惜。