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《金球獎》前夕又爆是非 Time's Up基金」登廣告轟歧視黑人

2021-03-01 列印
■「Time's Up基金」刊登廣告鬧爆HFPA涉種族歧視。
■金球獎主持有天娜菲及Amy Poehler。
■奧莉花懷特希望金球獎可以作出徹底改變。
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　　第78屆金球獎將於今日舉行，今年受疫情影響除延期舉行之外，更一波三折，早前主辦機構荷里活外國記者協會（HFPA）被質疑受賄之後，早幾年因發生#MeToo性侵風波而成立的組織「Time's Up基金」，近日亦向金球大會發炮，指HFPA當中有87名會員，但竟然一個黑人會員都沒有，批評HFPA涉種族歧視，會員種族不夠多元化。

　　「Time's Up基金」於電影雜誌《Variety》刊出廣告進行抗議，並發起「#TIMESUPGlobes」hashtag活動，不少荷里活紅星亦在社交網站轉發支持，當中包括狄高達莊遜、「俏Betty」America Ferrera、Laura Dern等等，女星兼導演奧莉花懷特留言批評：「我支持並恭喜所有金球獎獲提名人士，他們在作品上付出努力，但HFPA是時候要做出一些有意義及結構性的改變，不要只進行化妝式的表面改變。」
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