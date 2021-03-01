《金球獎》前夕又爆是非 Time's Up基金」登廣告轟歧視黑人

政府計劃向市民派發五千元電子消費券，從經濟學和心理學角度來看，都較直接派錢更能刺激經濟，擴大乘數效果（Multiplier Effect）。但計劃為何會受到不少市民和輿論非議？ 經濟學中提及的乘數效果，簡單來說是人們不會將所有賺取得來的錢消費。假設人們習慣每一百元收入，只會花費八十元。當這八十元消費流到其他人的口袋後，對方也會保留兩成收入，再將餘下的八成錢消費。經過一輪消費後，那原始的一百元會對經濟創造出五倍的乘數效果，總貢獻可達五百元。當局想出消費券的意圖，就是想發放的五千元，最少在第一次消費上能完全注入經濟體系中，從而刺激經濟動力。 現在很多人垢病的，並不是消費券的理論...

2021-03-01