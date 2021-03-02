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陳豪尖沙咀咖啡店停業五日

2021-03-02 列印
■陳豪投入地看宣萱和陳庭欣玩拗手瓜！
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　　陳豪、宣萱及陳庭欣等，昨日齊出席劇集《陀槍師姐2021》宣傳活動。陳豪的咖啡店所在的尖沙咀商場因爆疫需清潔消毒，故要停業五日，他說早前忙拍劇已甚少回店。

　　陳豪將於今天出發返內地拍外景，太太陳茵媺幫他執行李帶備牀單及日用品，到內地後要隔離21日的他說會借機放鬆一下，又說平日開工太忙，抵埗後可在房做運動、煮咖啡及處理生意。

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