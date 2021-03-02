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Alina下月拍新戲急減肥

2021-03-02 列印
■Alina和Oscar齊出席公開活動。
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　　Alina（李靜蓮）前晚出席直播活動時透露，下月將參與一套女團題材電影，但農曆年期間吃得太多糕點「肥到似豬」，現已開始減肥！她透露正與ViuTV洽商，有近九成機會簽約。她說不是靠男友邱士縉（Stanley）穿針引線，並坦言「希望之後可以與男友多些合作。」

　　同場的Oscar（李祉均）是《造星II》季軍，問他可會羨慕同屆冠軍Phoebus和亞軍MC已簽了公司？Oscar笑言不止羨慕，直情有點妒忌呢！

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