同場的Oscar（李祉均）是《造星II》季軍，問他可會羨慕同屆冠軍Phoebus和亞軍MC已簽了公司？Oscar笑言不止羨慕，直情有點妒忌呢！
Alina下月拍新戲急減肥
同場的Oscar（李祉均）是《造星II》季軍，問他可會羨慕同屆冠軍Phoebus和亞軍MC已簽了公司？Oscar笑言不止羨慕，直情有點妒忌呢！
中招人數增至48 名潮食館通風差 疑空氣播毒爆疫
尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」爆發嚴重疫情，至昨天累計四十八人染疫，專家發現食館鮮風量只及牌照要求的三分一，疑引起病毒短距離空氣傳播，亦有可能在底層茶水間發生交叉傳播。專家呼籲業界改善通風，並增...
2021-03-02
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雲林縣長：台農產品須拓其他市場
中國的暫停進口台灣菠蘿的禁令昨日正式生效，台灣政府多管齊下，既宣傳外銷並鼓勵民眾多吃。台灣雲林縣長張麗善認為，要「認清」中國的台灣農產品市場正在萎縮，須開拓其他市場。周日傳出有一點八噸的蜜風鈴蓮霧被通...
2021-03-02
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無懼血腥鎮壓 昂山素姬被加控一罪
緬甸周日出現自示威以來最血腥的鎮壓，不過無阻有民眾周一繼續上街。示威再爆衝突，警方發射催還擊；多國就周日流血鎮壓作出譴責，聯合國人權專員呼籲，實施全球武器禁運及更多國家制裁，又議安理會把事件轉介國際刑...
2021-03-02
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望跑馬地市景 松柏新邨對比色彩時尚雅廳
港島東半山松柏新邨，位處傳統豪宅區，地勢高之餘，環境亦相當清靜，大部份單位可欣賞維港煙花海景，今次為大家推介的單位，實用面積2323方呎，採3房2套房，廳大房大，近看有跑馬地運動場，遠眺維港海景。 ...
2021-03-02
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紓困法案通過 強生疫苗獲批 美債息回落 杜指勁彈720點
美國眾議院通過1.9萬億美元紓困方案，加上美債息率回落，而強生疫苗亦批准推出市面。杜指早段曾漲589點。截至本港晚上11時10分，杜指報31522點，升589點或1.91%；標普500指數報3878點...
2021-03-02
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瞻前顧後防狼襲 守「城」新巨塔
利物浦去季在中堅華基爾雲迪積克帶領下，力壓曼城首奪英超，藍月新援魯賓戴亞斯今屆亦起了相同作用，在防線指揮若定，更令拍檔史東斯重拾狀態，紅軍名將加歷查更大讚此子更勝雲迪積克。這名廿三歲葡萄牙中堅上輪聯賽更釋放攻力，今晚英超勢再次瞻前顧後，領軍主場擊敗狼隊，主勝可捧。 （Now621台周三凌晨4:00直播） 去季事隔三十年再度於頂級聯賽封王，紅軍的成功基石就是雲迪積克；相反藍月全季英超失三十五球，後防不穩成球隊未能衞冕的主因。他們今季斥資六千八百萬歐羅（約六億三千五百萬港元）從賓菲加簽入魯賓戴亞斯，後者迅即成為後防核心，令球隊在廿六輪英超只失十六球，目前各賽事二十連勝期...
2021-03-02
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可愛聯乘蒸包
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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已故「黑豹」Chadwick大熱封帝 《浪跡天地》趙婷創歷史 成金球首位華裔女導演
《第78屆金球獎頒獎禮》因疫情而延期，終於在香港時間昨日早上舉行，主持天娜菲和Amy Poehler分別在紐約及洛杉磯主持，頒獎嘉賓現場頒獎，得獎者則透過視像畫面致謝辭。華裔女導演趙婷執導的《浪跡天地...
2021-03-02
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好好過日子——遍地廚神
喜歡鑽研廚藝的朋友愈來愈多，發覺自己有廚藝天份的朋友更多。 這當然是拜這一年多疫情所賜，限聚限堂食，把餐廳的客人全趕去了街市和超級市場，把本來無心下廚的人都趕進了廚房。興趣就是如此培養了出來。 身邊的朋友，不管是做甚麼行業的，平時從未聽說會下廚的人，現在坐下來竟然會互傳食譜，中西皆備。從在哪裏採購食材，用甚麼手法做出甚麼口味，一直進階到要買哪些炊具、哪種爐子好用、哪種烤箱有效率、哪隻牌子的鍋做菜最順手——諸如此類，以往的家庭主婦話題，現在男人們也琅琅上口。這天跟建築師朋友打網球，坐在場邊休息的時候竟跟我介紹某個牌子的慢煮鍋，說得頭頭是道，頂級廚師一樣。可惜我至今還是「說得一...
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馬場浮世繪——澳洲打吡亞軍抵港投方廄
昨晚有五匹自購馬及十一匹自購新馬從澳洲抵港，其中最具名氣的，是將會由方嘉柏訓練的自購馬Zebrowski。該駒在澳洲上陣時，香港馬會譯名為「澤布斯基」，在當地出賽十二次取得兩冠四亞，表現最佳的一役，是去年澳洲打吡跑第二名，成績猶勝於後來已在港出過賽的「飛輪閃耀」和「包裝永勝」。不過「澤布斯基」其後在澳洲多跑六場而未能贏馬，而且遲至昨晚才來港，亦肯定未能趕及於本月二十一日在沙田馬場出戰香港打吡。且看在方嘉柏訓練之下，這匹四歲馬稍後出賽的表現如何。 馬場浮世繪
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