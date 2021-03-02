﻿已故「黑豹」Chadwick大熱封帝 《浪跡天地》趙婷創歷史 成金球首位華裔女導演

《第78屆金球獎頒獎禮》因疫情而延期，終於在香港時間昨日早上舉行，主持天娜菲和Amy Poehler分別在紐約及洛杉磯主持，頒獎嘉賓現場頒獎，得獎者則透過視像畫面致謝辭。華裔女導演趙婷執導的《浪跡天地》奪最佳劇情電影，她同時獲頒最佳導演，成金球獎首位華裔女導演；已故「黑豹」Chadwick Boseman就大熱封帝。



美國年度盛事金球獎昨日舉行，今屆首度以直播及網上形式同步進行，嘉賓現場頒獎，得獎者則透過視像發表感受。最佳劇情電影由趙婷執導的《浪跡天地》奪得，趙婷亦憑此片摘下最佳導演，成金球首位華裔女導演奪此殊榮，亦是繼李安後第二位華裔導演。



去年因大腸癌離世的「黑豹」Chadwick Boseman憑遺作《藍調天后》大熱封劇情組影帝，擊敗《曼克》的加利奧文、《爸爸可否不要老》的安東尼鶴健士等勁敵。遺孀Taylor Simone Ledward代為領獎，更激動爆喊，表示：「他會感謝神、父母、祖先的指導及付出。他又會說一些美麗及啟發性的說話，又會將每個人心入面小小的聲音發大，讓你知道你可以做到、繼續落去，以及此刻為寫下歷史做有意義的事。」



Andra Day奪影后激動掩面



而劇情組影后由Andra Day憑《The United States vs. Billie Holiday》爆冷贏得，她擊敗《浪跡天地》的法蘭絲麥杜文、《超犀女王》嘉莉慕萊根等，難怪她雙手掩面，表現得相當激動。



至於音樂/喜劇組影帝方面，「波叔」沙查高朗巴漢憑《波叔出城2》奪影帝；《波叔2》同時擊敗《Palm Springs：戀愛無限Loop》、《畢業舞會》等奪得音樂/喜劇組最佳電影，亦是首部串流平台上映的電影獲獎，「波叔」沙查寸爆表示感謝由「全部白人」組成的87人荷里活外國記者協會評審委員會，又搞笑多謝新人拍檔，他從無人識變成喜劇天才，當大家以為波叔多謝飾演其女兒的Maria Bakalova，但原來波叔感謝的是有份演出的美國前總統特朗普私人律師朱利亞尼，認真抵死。



露莎蒙碧姬暗寸朱利亞尼



露莎蒙碧姬就憑《完美監護人》封音樂/喜劇組影后，她向對手《波叔2》的Maria Bakalova表示敬意，指自己在戲中要從正在沉沒的車中逃出，但她寧願這樣，也不想如Maria要跟朱利亞尼同一間房，「我為你的勇敢致敬。」



因電影對白不足50%為英語而不符合爭最佳電影的《Minari》獲頒最佳外語片；而《靈魂奇遇記》就贏得最佳動畫及最佳配樂。