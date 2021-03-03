同古天樂鄭嘉穎合作偷師 ﻿張敬仁想演喜劇﻿﻿發放正能量﻿

張敬仁（Kendy）年前成為吳千語和栢天男師妹後，雖然遇上疫情，但依然演出了4套電影，仲有機會跟古天樂、宣萱、鄭嘉穎和陳靜等前輩合作，令她有機會偷師。事業發展不俗的Kendy，最想疫情消失跟美國家人團聚；而新一年她計劃製作多點網上節目，以及想挑戰拍喜劇，因疫情下想發放更多正能量。撰文：杜淑霞 攝影：梁志明 髮型：DY @ Lotus de Salon



化妝：Circle Chong @Annie G. Chan Makeup 服裝：H&M 場地：APM



繼去年賀歲電影《家有囍事2020》後，Kendy在疫情下仍連拍3套戲，她也覺得好幸運，「拍咗《G風暴》等緊上，另外一套同鄭嘉穎、陳靜（DaDa）合作嘅《焚身》，仲有一套開心浪漫愛情片。」講到在《G風暴》跟古天樂和宣萱演對手戲，她相當難忘，「我做個帶住炸彈去炸古生嘅女仔，你知古生嘅氣場好勁，我當時都戰戰兢兢，但係佢都好caring，會幫我check晒啲炸彈放喺邊。我要中槍撻落地唔識就力，古生有提醒我，帶護膝保護自己。」



至於跟鄭嘉穎合作拍《焚身》，Kendy更被迷倒，「鄭嘉穎係Cool，但係都有傾偈，但佢對眼好似電眼，望一望會唔記得對白，好似攝一攝咁樣。」而同兩套戲女主角宣萱和DaDa合作，Kendy也有得着，兩人都有跟她分享美食和運動心得，宣萱更對她相當照顧，「佢仲開心share去邊度食吉列豬扒好食，我有跟住佢去試，佢好nice咩都會傾，佢都有叫我拍戲時唔好就咁撻落地。當我唔使拍嘅時候，會望住佢哋偷吓師，係好好嘅經驗。」



踏入新一年，Kendy最想一家團聚，「媽咪同細佬喺美國（三藩巿），我同爹哋就喺香港，新年都要透過視像食團年飯，大家一年冇見過啦！」工作方面，Kendy想參與多些網上節目，以及挑戰拍喜劇，「同一啲製作團隊傾偈，想拍一啲女性節目，飲食同扮靚，總之開心share出發放上網。另外，好想將開心正能量帶畀大家，呢個真係好重要，今年覺得好重要，帶到歡笑畀大家，所以想拍吓喜劇。」



