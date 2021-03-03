恨追牛B 符曉薇投訴唔夠勤力造人 陳柏宇呻：唔通晚晚做呀

陳柏宇（Jason）17年跟符曉薇（Leanne）結婚，翌年誕下囡囡陳羿辰（Abigail），一切以囡囡為先，可惜遇上疫情被迫經常匿埋屋企，踏入牛年他們最想囡囡可順利返幼稚園。Abigail太得意，兩人都想牛年追多個，不過Leanne去年中切除左邊輸卵管，令受孕機會大減，唯有每個月計住排卵期造人，令Jason大感壓力。兩夫妻訪問時不停互窒勁耍花槍，睇嚟好快有好消息啦！



撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 形象：Queenie Yu(Jason)



髮型：Alex So (the attic)(Jason) 化妝：Jessica Chan(Jason)



陳氏夫婦覺得鼠年對小朋友影響特別大，Leanne說：「我哋不嬲都冇諗住畀Abi（囡囡暱稱）讀M班，諗住佢未返K1就同佢去旅行，學多啲、睇多啲，用眼睛去自己感受，但係冇得飛，佢見到小朋友好鍾意，就決定畀佢返學前班玩吓。」不過Jason認為這段日子也有好處，「唔出得街，少咗工作多咗思考機會，又多啲同屋企相處機會，唔係all bad嘅！」Jason早前自爆受疫情影響搞到快要乞食，他承認入不敷支，使緊之前積蓄。Leanne說：「我諗呢一年個個都係咁！（陳：你唔係呀！）」講完兩夫妻相視而笑。Leanne即識做狂讚老公，「爸爸比較大壓力，爸爸搵嘅錢要攞嚟養屋企，我搵嘅錢冇話要擺喺屋企嗰邊，爸爸呢樣嘢好好㗎！」Jason聽完仍忍唔住呻，「我唔想㗎！（老婆攬住他笑得勁尷尬）其實我冇得揀咋！我梗係想你幫吓手照顧吓屋企啲起居飲食啦！（符：乖！乖！）」



兩公婆俾囡囡冧爆



踏入新一年，兩人最想Abi在9月順利返幼稚園，Leanne說：「上zoom對咁細個小朋友唔見效，呢個年紀好多嘢係感觀性，唔想佢喺K1都係對住部電腦，同埋佢share嘢好差，乜都話is mine。」不過兩人都有俾Abi冧爆時候，「佢掛住你嘅時候，去接佢放學係會喊。」Leanne爆其實Jason好享受同Abi這種重逢情景，「佢enjoy《藍色新生戀》咁！而我有日換完衫去做嘢，Abi話mummy you are so pretty！我哋喺度狂笑。」超得意的Abi，令兩夫妻想再生B，可惜Leanne去年中懷第二胎後，因宮外孕致輸卵管爆裂，要切除左邊輸卵管令受孕機會大減。Leanne說：「邊有努力過！（Jason鬼馬做被鞭打動作）老公同我講唔好咁大壓力畀佢！我都唔知努力呢個字，襯唔襯得起喺我哋身上！（陳：你想點呀？晚晚做呀？！）我驚miss咗個黃金時間！（陳：你成日計住個黃金時間已經係壓力啦！）嘥氣！浪費我青春呀！有一個月我真係好嬲，成日miss咗黃金時間，浪費緊我啲卵呀，哈哈！」不過，快將38歲的Jason坦承只會追到40歲，因不想跟小朋友年齡相差太遠，但生仔定女都冇所謂。



