疑心臟病發昏迷家中 太極成員唐奕聰猝逝

太極樂隊成員唐奕聰（Gary Tong）昨日被發現在家中昏迷不醒，疑因心臟病發猝逝。現年57歲的Gary是太極樂隊的鍵琴手及著名音樂監製，隊友獲悉噩耗均大感突然。



太極樂隊成員唐奕聰（Gary Tong）與已故的「哥哥」張國榮合作無間，Gary去年曾參與紀念哥哥冥壽的新專輯。Gary近年為健康着想積極運動，並有跑步習慣，體形清減不少。去年12月，太極樂隊原定選址西九龍海濱文化區戶外舉行出道35周年演唱會，但受疫情影響被逼延期，隨着Gary離世，七子重聚開騷之期已成泡影。



隊友候命協助遺屬



Joey Tang收到隊友Gary離世消息後表示覺得很突然，他相信Gary不會想他們太過傷心，因Gary是很樂觀的人。Joey Tang其後接受電話訪問時，語氣低沉道：「Gary的太太打過畀我講呢個噩耗，但件事啱啱發生，佢太太係咁嚎哭，我唔方便了解詳情，遲啲家屬會有正式公佈，現時由遺孀處理身後事。我哋太極成員會全力配合佢屋企人，總之有乜幫手會隨時候命。」



七子再開騷成泡影



據知，眾隊友相當難過，Joey歎息道：「我日前仲同佢做《Chill Club》，冇聽過佢有身體不適……唉！我同隊友真係冇感受，因為實在太震撼，我成個人呆咗來不及反應，真係接受唔到，本身諗住搞太極周年演唱會。」而Gary公司負責人Celia表示，治喪詳情交家屬公佈，Gary的太太情緒OK。



Gary的徒弟、「和音王」鍾達茵直言感到痛心，她平日稱呼Gary做阿爸，常聽到他日日去游水及跑步，生活健康。



另外，吳孟達上周因肝癌離世，家人為他於本月7日在紅磡世界殯儀館設靈，翌日舉行大殮儀式後，靈柩奉移到火化場火化。田啟文被問到達哥的喪禮可會開放給公眾致祭？他說：「會，稍後會公佈詳情。」