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ViuTV首頒音樂獎邀TVB藝人王君馨出席

2021-03-03 列印
■王君馨有歌曲入圍。
■眾多歌手及台前幕後出席記招。
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　　ViuTV昨日舉行《Chill Club推介榜 年度推介20/21》記者會，Gin Lee、許廷鏗、鄭欣宜、泳兒及ViuTV旗下人氣男團MIRROR、ERROR等歌手均有出席，大會公佈11個獎項入圍名單，將於下月18日舉行首屆音樂頒獎禮，ViuTV高層金廣誠稱不排除TVB（無線）旗下星夢娛樂歌手的歌曲上榜，並邀請有歌入圍爭獎的TVB藝人王君馨出席，MIRROR及ERROR也可以隨時亮相TVB節目，各獎票選不會偏心「親生仔」。
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