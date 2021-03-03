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洪卓立牛一笑言：又十八歲了

2021-03-03 列印
■洪卓立獲不少朋友送上祝福。
■湯怡感謝軒仔愛錫和提攜。
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　　昨日是洪卓立的34歲生日，他在社交網分享自己捧着生日蛋糕的單人照，令人戥他感到孤單。感情未有着落的他獲好友們送上祝福，包括：蔡卓妍、關智斌、連詩雅、鍾舒漫、余香凝、Super Girls的Aka和Jessica、郭奕芯等。立立留言道：「又十八歲了，健健康康，快快樂樂，珍惜守護當下。」

　　洪卓立的前度湯怡上周元宵節與麥秋成結婚，獲同門師兄張敬軒投資的婚紗店贊助，湯怡昨於社交網留言答謝軒仔，大讚軒仔是大好人！
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