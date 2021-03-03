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「神奇女俠」姬嘉鐸 懷第三胎

2021-03-03 列印
■姬嘉鐸一家四口溫馨報喜！
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　　現年35歲的DC電影《神奇女俠》女主角姬嘉鐸，前日穿闊身裙出席金球獎頒獎禮，原來她已懷有第三胎！姬嘉鐸昨日在社交網上載一家四口溫馨相片宣佈喜訊，明顯「見肚」的她隨即獲大批網民祝賀！姬嘉鐸曾在兩個多月前指，正製作《神奇女俠3》，相信她是大住肚開工！
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