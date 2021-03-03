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胡杏兒沈卓盈 暢談「湊仔經」

2021-03-03 列印
■杏兒和沈卓盈趁產前抽空暢聚。
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　　沈卓盈昨於社交網分享與胡杏兒歡聚的合照，兩位星級大肚婆挺着巨肚暢談「湊仔經」。懷第三胎8個月的杏兒則分享探好姊妹胡定欣班的照片，笑言客串演出的話，可能要劇組為她接生！

　　杏兒昨日亦有出席直播節目，笑稱將會留在家專心湊仔，又透露肥了20多磅，暫定在月底分娩，但未有透露BB性別。
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