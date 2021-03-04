採訪：方騫平 攝影：譚壹致 化妝:：Kris Wong 髮型：Derrick [email protected] workshop 形象：Kee Chung 服裝：wagamamaplayground 場地：香港海洋公園萬豪酒店
二汶殺入紅館，外間反應不一，有望穿秋水鐵粉，亦有人質疑她資格，甚至話唔想再演變成有確診嘅「乜乜群組」。林二汶即緊張說：「我啋！冇群組！一定係政府話ok，大家覺得安全先開，唔會勉強去做，所以都辛苦製作同主辦團隊不斷開會update，做多手準備。」
對於有評論質疑二汶做一個節目導師就可以上紅館？她有話說，「如果大家有呢啲反應都好正路呀！(唔開心？)我係一個好有自知之明嘅人，以往一定有人好啲，有差啲，有人到位，有人未到位！因為喺每一個人心中，認受性都唔一樣，學城城話齋，就算得一個觀眾，我都會畀心機唱落去，可能個『資格』喺我做完紅館騷之後，先更加有呢？我唔可以對我信任嘅人，錯過呢個機會。」她坦承由體形到形象都同一般女歌手唔同，希望藉她有機會踏上呢個舞台，大家都唔好唔記得發夢。
提到入行唱足20年，二汶愈做愈有興趣：「我覺得任《造星III》導師有啲似升咗職做經理咁，有啲靚仔畀我管吓，指派佢哋做適合Project，同年紀打工嘅人，我都應該升到上主管級位置，而中間會諗『究竟我仲應唔應該留喺呢間公司？』所以期間試過做主持、錄廣告vo、電影配樂，唯一冇變，做所有嘢都係圍繞我把聲而做。」