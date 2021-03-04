金志洙涉校園欺凌 遭網友指控性騷擾

正在熱播的韓劇《月升之江》男星金志洙昨日被韓媒報道指曾涉校園暴力，有網民在網上留言指控志洙欺凌，曾被他在樓梯掌摑，又透露志洙隨身帶備BB彈槍攻擊同學。



另有網民指控志洙一夜情多不勝數，並稱他喜歡性騷擾女性。有自稱是其中學同學的網民指志洙高中時期曾在廁所內與初中女生發生關係，並拍攝了影片及散佈，甚至曾強逼男同學自瀆。



志洙所屬事務所Keyeast表示：「在掌握事實的同時，當事人及本公司將全力解決問題，抱歉為大家造成困擾，不過希望不要散播未證實的內容。」有網民發起聯署，要求《月升之江》飛走志洙。此外，涉欺凌隊友的女團April成員李娜恩，其能量棒廣告被廣告商刪走。



