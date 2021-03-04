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吳孟達家屬澄清沒授權他人代收帛金

2021-03-04 列印
■吳孟達定於3月7日設靈。
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　　吳孟達上月27日病逝，享年70歲，治喪委員會代表田啟文昨日發放達哥安息禮訃告，定於3月7日（星期日）於紅磡世界殯儀館設靈，以基督教儀式進行，翌日舉行告別禮，靈柩移往柴灣歌連臣角火化場火化。

　　達哥靈堂將於設靈當日傍晚6時至7時開放於公眾人士致祭，晚上7時30分至8時30分的祈禱儀式，以及3月8日的告別禮均只限親友參與，不作公開安排。家屬又澄清沒授權任何人士、機構，以任何方式、渠道代收帛金或舉辦任何追思會事宜。

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