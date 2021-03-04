吳孟達家屬澄清沒授權他人代收帛金

台灣宜蘭龜山島有八景聞名全台，不過近日因疫情重新開放的龜山島，卻被民眾發現其中一景的「眼鏡洞」崩塌了。 報道指，民眾繞着龜山島航行時，發現其中一景「眼鏡洞」，似乎有點不一樣了。 落石坍塌下來，好幾段的落石坍塌下來，跟以往都不一樣了。 據報，龜山島是由安山岩組成的，本來比較脆弱，由於海浪及長年風化，岩壁出現兩個大大的窟窿，遠遠看就像是眼鏡的模樣而聞名，但今年再度開放，卻發現崩塌了。 之前不少遊客靠近岸邊賞景，因為每一年風貌都會有些變化，不過現在相關單位也呼籲，請遊客們不要太靠近，以免發生危險。據賞鯨協會總幹事指：「眼鏡洞這個區塊是屬於管制區，遊客有時候會偷偷跑到眼鏡洞那邊玩，...

2021-03-04