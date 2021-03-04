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黃日華整蠟燭走出喪妻傷痛

2021-03-04 列印
■黃日華與女兒齊齊學整蠟燭。
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　　黃日華太太梁潔華去年5月病逝，令他非常傷痛，幸得女兒黃芷晴和一眾好友在身邊陪伴和支持，生活慢慢重回正軌。黃日華還跟女兒一齊學整蠟燭，讓生活有寄託，他亦因此迷上做蠟燭，兩父女將作品送給朋友們，有時又參加市集，與一些同好分享製成品。

　　父女二人近日齊齊取得蠟燭導師證書，黃芷晴前日在社交網分享手持有關畢業證書的照片，更透露華哥同樣拿到證書，看來父女二人日後除了擺市集外，也可以開班授徒了。

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