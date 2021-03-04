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瞞夫約猛男香閨酒店過夜 福原愛打茅波堅稱分房瞓

2021-03-04 列印
■福原愛曾是日本乒壇健將，退役後亦有很多粉絲。
■福原愛被攝得與高大英俊猛男密會兼過夜。
■福原愛和江宏傑在16年結婚。
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　　日本乒壇女將福原愛與台灣乒乓球好手江宏傑在2016年結婚，成為一時佳話，這對乒壇金童玉女近年卻屢傳婚姻不穩。日媒《女性Seven》昨日爆料指，福原愛與一位高大英俊猛男在橫濱約會，二人更被攝得上酒店過夜，該猛男翌日送她回寓所，再在她屋企過一晚才離開上班。據悉，兩人在約六年前在聚會上認識。福原愛回應稱，自己當時狀況不太好，男方只是支持自己的好朋友，兩人有在酒店過夜，但是訂了兩間房。

老公否認離婚

　　《週刊文春》報道則指福原愛和江宏傑已協議離婚，福原愛懷第一胎時，江宏傑曾因不滿她的打扮浮誇，曾罵她如「妓女」。江宏傑的發言人昨日表示，他和太太沒離婚，江亦不認識報道中的男子，並指異地婚姻有很多事情需要雙方一起努力，並強調一對子女及外母都是由江家照顧。江宏傑正與子女留在台灣，福原愛則已搬回日本定居。

圖：網上圖片
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