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NMB白間美瑠宣佈離隊 今夏大阪舉行畢業騷

2021-03-04 列印
■白間美瑠是NMB最後一位離隊的第一期成員。
■白間美瑠稱是以沒有遺憾的心情離開NMB。
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        現年23歲的日本女團NMB48主將白間美瑠，前日於大阪的活動上宣佈將畢業離隊！白間美瑠是最後一位離隊的NMB第一期成員，同期有山本彩、渡邊美優紀等。

　　白間美瑠表示：「在一期生中，得到很多人支持和幫助，讓我得以成長，因此，我也想替其他一期生好好送行後才畢業。」她坦言以沒遺憾與後悔的心情離隊，預計在今年夏天於大阪城Hall舉行畢業騷後離隊。白間美瑠在18年曾參加韓國真人騷《Produce 48》，吸納不少海外Fans。而日前宣佈退出藝能界的山本彩加，昨日在大阪舉行了畢業演唱會。

圖：網上圖片
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