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重裝上陣灣仔「拆彈」 劉青雲被狙擊險中槍

2021-03-04 列印
■青雲要孭着重逾70磅的裝備拆彈！
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　　劉青雲在新片《拆彈專家2》中飾演拆彈專家，拍攝時多次要穿上重逾70磅的裝備大汗疊細汗！其中一次是炎熱天氣下在灣仔街頭，穿上厚厚的防爆衣處理恐怖份子的炸彈威脅，同時遇上狙擊手伏擊！

　　當日出動近百名台前幕後人員，封鎖整個公園，更有多架警車、反恐車及救護車，卻吸引大批市民圍觀。青雲直言對該場戲印象深刻，「我要處理炸彈兼遇上狙擊手，期間亦要拯救中槍同袍！」亦令他分不清是緊張還是悶熱天氣致標汗了！
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