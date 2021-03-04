  • 2021年3月4日 星期四
  • 19º
  • 85%
熱門： 唐奕聰太極疫苗科興大拘捕

日報新聞 > 娛樂

祖兒睇《李煥英》 灑淚念母恩

2021-03-04 列印
■祖兒抽空入戲院睇戲。
■《你好，李煥英》由賈玲和張小斐主演。
Previous Next

　　容祖兒前日在社交網，分享在內地入戲院觀看講述母女情、口碑和票房均極好的電影《你好，李煥英》的感受。

　　被劇情感動落淚的祖兒道：「在電影院裏笑着笑着就哭了，看電影的時候非常感同身受，雖然說我是單親家庭，但是媽媽給了我不止雙倍的愛和安全感，讓我在成長中不比別的小孩少愛。在我心裏，媽媽是最最最偉大的女性角色，。希望所有的媽媽都被時光溫柔以待，都能超開心。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd