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為輕率約會猛男道歉 ﻿福原愛﻿﻿若離婚恐賠巨款﻿

2021-03-05 列印
■福原愛再度否認背夫偷食。
■福原愛被揭瞞夫與猛男過夜。
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　　日本退役乒乓球國手福原愛前日被爆背夫與高大猛男約會過夜，她昨日發聲明否認有外遇，並向老公江宏傑道歉。圖：網上圖片

　　福原愛與台灣乒乓球手江宏傑結婚4年，已搬回日本定居的她，前日被踢爆約會高大猛男，連續兩晚在酒店及香閨過夜。福原愛前日否認出軌，堅稱兩晚均與該名好友分房瞓。

　　福原愛昨發表親筆信，就自己的輕率行為公開向各方道歉，並說「令身在台灣的丈夫、小孩及家人不安和擔心，我會真誠反省」。有日媒指她和老公婚後常一起接廣告搵真銀，夫妻身家逾10億日圓（約7200萬港元），若離婚的話或要面臨品牌索償巨額違約金；而子女還年幼亦是考慮因素。

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