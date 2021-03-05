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金志洙認欺凌願下跪道歉

2021-03-05 列印
■金志洙未提及是否牽涉性侵。 網上圖片
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　　韓劇《月升之江》男星金志洙被多名網民揭露曾是校園欺凌加害者，甚至牽涉性侵後，他昨日發表親筆信承認曾欺凌同學，並願向受害者下跪道歉，但未有回應自己是否涉及性侵。有逾5000網民要求金退出《月》劇，但他在信中未表明會否辭演。

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