拍許鞍華紀錄片《好好拍電影》 ﻿文念中﻿﻿感動到喊住剪片﻿

美術指導出身的文念中，首次執導電影《好好拍電影》，紀錄了香港著名導演許鞍華（Ann）的光影人生。02年兩人首度合作電影《男人四十》，20年來文念中看着Ann對電影付出所有，他好想紀錄給後輩參考。拍攝電影過程得到Ann全力配合，相當順利，但剪接時卻令文導演喊了多次，只因有太多感動內容。撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



文念中透過看電影《胡越的故事》及《投奔怒海》已欣賞Ann，到成為工作伙伴，對她的工作態度更為佩服，「佢每個戲都會親自畫晒所有分鏡，佢真係好勤力，尤其係《黃金時代》我哋拍咗5個幾月，佢畫嗰疊分鏡有成寸厚，佢對電影嘅投入，專注態度令到我好欣賞，所以有日同同事傾開，咁少香港電影人嘅紀錄片，大家覺得好想為許導演拍個紀錄片。」



16年文念中為Ann執導的《明月幾時有》做美指，他徵求Ann同意拍紀錄片，但答案出乎意料，「我send message畀佢話『導演，我想拍個你嘅紀錄片？』因太熟拒絕都冇咁尷尬，佢即刻覆番我，『可以，你咪拍囉！我驚你拍出嚟冇人睇啫！』佢覺得70歲老人家點會有人睇啫！但係我做呢件事唔係商業考慮，只覺得Ann作為一個香港導演，喺香港電影工業裏面，佢嘅作品或者創作路向，又唔係好同主流導演，好特別，好想紀錄低，如果新入行嘅電影生力軍，想對上一代導演有多啲了解，透過呢啲電影會知道多啲。」文念中邀請圈中人訪問，看到Ann人緣極好，「徐克、施南生、陳果、楊凡、張艾嘉，講起Ann言談間好愛錫佢。」正因訪談真情流露，文念中剪接時經常剪到喊，「剪片過程有9個月咁耐，到o依家上映每次睇，都有唔同嘅位令感情湧住湧住眼濕濕。」



