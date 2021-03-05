台灣投資6位數開食肆 ﻿黃美棋鍾健威﻿﻿慘變虛擬老闆﻿

黃美棋最近相隔17年再在《陀槍師姐2021》飾演「程莎莎」，原來有此機會美棋要感謝滕麗名幫口，而一直恨演戲的她，最近決定放棄主持《流行都巿》想專心拍劇。講到跟男友鍾健威（Ray）去年底在台灣各投資6位數開食肆做老闆，可惜因疫情未能親身巡舖，她更無奈指跟首任老闆的Ray只是個虛擬老闆。 撰文：杜淑霞 攝影：張詠森



美棋15歲時拍《陀槍師姐4》首演「程莎莎」，今次原來差點機會落空，「上年8月經理人同我講有機會拍，我好開心，但後尾又話劇本調動冇咗，但冇耐又話有番，好似過山車咁，拍完時阿滕（滕麗名）同我講番，原來佢有份提議畀監製叫我做番，我返屋企喊咗好耐，真係好多謝佢，其實呢個角色任何人都可以做，亦都多謝監製聽取佢嘅意見，對我意義幾大。」



童星出身的美棋，坦承一直好鍾意演戲，雖然被批外形局限了角色，但她認為就算再做好似今次「程莎莎」的18歲靚妹，一樣唔介意，「作為演員任何角色都鍾意演，可能我成熟嘅未必做到，但做落就會有改變。」所以除了綜藝節目，她亦恨拍劇，最近更毅然放棄主持《流行都巿》，「我好鍾意拍劇個滿足感係好大，當你接到角色揣摩點樣去演，嗰份成功感係令我再入番呢行嘅原因。」



談到新一年目標，她自爆原來去年底第三度做老闆，在台灣中山區開設港式餐廳，但因疫情關係仍未親身去過，「我長期願望係拍劇，新年願望係過到台灣巡舖，起碼望吓咩樣，同埋試吓啲嘢食，今次個廚好勁，係米之蓮級數。」原來今次男友Ray都有份投資，更是首任老闆，「佢o依家都唔知係咪畀人呃緊，哈哈！電話欺騙咁，搞到自己都唔記得有間餐廳，變咗虛擬老闆。」美棋承認兩人感情穩定，但疫情關係未敢諗結婚，最快要到2023年，因想圓媽咪心願做足傳統儀式，「我哥哥娶咗個日本老婆，家姐就嫁咗個澳洲老公，希望喺我身上媽咪可以滿足到心願。」



