前年患子宮癌上月確診乳癌 金燕玲哽咽：唔難受但真係幾驚

前年戰勝子宮癌的金燕玲最近開設網上頻道「金燕玲 隨心．隨興」，近日上載短片，談及在農曆新年前發現身體有異：「今次我做拉筋時候摸到左胸有一粒嘢，諗一晚之後，第二朝一早去問醫生可以點做？檢查完後，捱到年初五證實係Cancer。」她透露乳癌屬一期B，開刀割除硬塊後毋須切除乳房，但一定要電療，她覺得已是很幸運。再度患癌，金燕玲在片中多次哽咽，她強忍眼淚坦言：「我唔係難受，但呢個經歷真係幾驚，胸對女人真係幾緊要。」



金燕玲密友蘇施黃亦在社交網分享兩人於上周五拍攝的合照，指照片攝於金燕玲接受手術後，照片中的金燕玲氣色很好。阿蘇表示：「金小姐叫我代感謝大家，佢真係好犀利的，做完手術第二日已出院，第三天已出街，佢話唔好當自己有病匿埋喺屋企喎！」



