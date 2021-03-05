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入圍「金馬奇幻影展」　陳家樂開心《不日成婚》衝出香港

2021-03-05 列印
■陳家樂好榮幸電影可以在國際受到注目。
■《不日成婚》是一套港產愛情喜劇。
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　　英皇電影與天下一電影破天荒攜手合作製作及發行十部港產電影，頭炮由陳茂賢執導，陳家樂、衛詩雅、談善言、朱栢康、岑珈其及楊偲泳合演的愛情喜劇《不日成婚》，將於復活節隆重開畫！上映前傳來雙重喜訊，電影獲2021年「金馬奇幻影展」垂青，被列入「喜劇萬花筒」單元項目，是唯一一齣入圍的香港電影，繼而再被選為本屆「芝加哥亞洲躍動影展」的閉幕電影，備受國際影展重視！

　　男主角陳家樂坦言《不日成婚》是一齣小品電影，能夠衝出香港，在不同地方引起大家的注意，是一件很榮幸的事。女主角衛詩雅則表示：「終於對得住導演及整個團隊，因為大家實在拍得好辛苦，特別期望外國觀眾有共鳴。」
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