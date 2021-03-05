李冰冰與年輕16歲男友甩拖 Baby晒畫再惹婚變揣測

李冰冰2017年於微博宣佈與年輕16年的圈外男友謝文楠拍拖，留言表示：「一切都是最好的安排」。早前李冰冰48歲生日，但派對中未見男友身影，昨日有內地媒體爆料，指李冰冰日前接受訪問時承認四年情玩完，她於訪問中以陽光、善良、很溫柔及同理心強來形容前度，不過最終都是分手收場，她說：「已沒有愛人了，我們已經選擇分開！」



另外，屢傳與黃曉明婚變的Angelababy（楊穎）昨日在社交網分享兩幅畫作，其中一摸畫中女孩問：「Are you cheating on me（你背叛我了嗎）？」男方回答：「No. I'm not（不，我沒有）！」最弔詭畫中一句：「The truth is not important（真相並不重要）」網民即時留言問是否暗示婚姻已破裂，令Baby留言澄清並急刪貼相。